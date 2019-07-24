Dr.東：長者患退化性關節炎　用止痛貼有效減輕痛楚

不少長者會出現退化性關節炎，引致疼痛，影響他們的日常活動，最理想的治療方法是進行換骹手術，但目前公立醫院輪候時間長，不少長者因「等唔切」或費用問題，沒有考慮進行手術。有骨科專科醫生指出，外用止痛貼能夠從皮膚滲入患處，對於病情輕微的患者來說，能有效減輕痛楚，副作用較少，市面亦較容易購得，但醫生提醒若痛楚問題十分嚴重，即使配合各類止痛方法都不能解決，便應考慮進行手術。



骨科及創傷科專科醫生黃仕雄表示，退化性關節炎平均於50歲出現，隨着人口老化，不少長者都會到公立醫院進行換骹手術，但大多會因等得太久，選擇「忍痛」放棄手術治療。然而，各類止痛藥物，包括藥膏、藥貼、口服藥物等都能紓緩痛症，有時甚至配合物理治療，對症下藥。



多項國際指引常建議，局部骨關節炎患者應先選用外用非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)作首選治療，是基於當中的安全性和療效。美國風濕病學會(ACR)更指出，外用非類固醇消炎止痛藥相比口服藥，更適合治療高齡膝關節炎患者，特別適用於手或膝關節炎的初步治療。



黃仕雄解釋，外用藥物的副作用少，因為外用藥物只在患處表面發揮藥力，較少機會進入血液，但服用口服止痛消炎藥物會經人體胃部吸收，再經血液循環到達關節患處，過程中可能出現胃出血或胃痛等副作用，影響健康，因此傳統中國人喜歡外用藥物，「好似有啲長者關節痛會用跌打酒一樣。」



黃仕雄指出，在口服非類固醇消炎止痛藥中，包含環氧合酶-1(COX-1)、環氧合合酶-2(COX-2)等種類，前者對腸胃副作用較多，後者則容易增加患心臟病風險，年輕患者可服用COX-2類的止痛藥，而部分長者則會出現血管收窄，所以傾向使用COX-1的止痛藥，但嚴格來說長者使用外用藥貼均是理想治痛方法。



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