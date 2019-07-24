網民熱話：乘客頭暈忘帶錢　的哥義載返屋企

網上不時流傳乘客與的士司機因為路線、車資或態度問題而引發的爭執，不過並非所有的士司機都與乘客關係緊張。近日有網民發貼，講述其日前身體不適卻冇錢在身，的士司機卻義不容辭免費載其回家。網民除了讚賞司機外，更誓言要還錢給司機。



網民Timothy前日(22日)在Facebook群組「南區之友^o^」貼圖稱，當日在香港仔食麵後，突然感到頭暈眼花，甚至有點反白眼，於是想乘坐的士盡快回家，卻發現銀包沒有現金，只好「膽粗粗」在馬路截的士，詢問對方可否載其回鴨脷洲西邨寓所，但要翌日才能繳付車費。



事主幸運地遇到一名的哥，對方竟說冇問題，並叫事主「快啲上車」，當他向司機索取電話號碼，準備之後償還車資，對方竟說不需他付錢。事主感激稱，「呢個世界係有一種職業叫的士司機，謝謝你，無言感激」。網民大讚司機善心，稱事主出路遇貴人，有人更稱下次遇到該位善心司機，會替事主付款給對方。



網民有話說



Timothy Wong Tracy Tsang：呢個世界還有愛，應該值得高興。



Lunyabuki Lun：你好彩出路遇貴人...



Jacky Yim：下次直接去醫院穩陣啲



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