團體到領展股東會抗議　批賣場套現掠水促政府回購

領展於今(24日)舉行第14年的股東周年大會，有關注團體趁此到場請願，抗議領展屢次轉售香港的公屋商場物業，現今至少套現約450億港元圖利，要求政府主動回購領展，「政府對市民苦況扮睇唔到、扮束手無策！」



政府於2005年起將180個公屋居屋商場、停車場及街市售予領展，領展自2014年起開始轉售物業，今年亦分別收購深圳及北京的商場，亦公布未來會繼續在大灣區及中國內地增加投資及購買物業。團體領匯監察一行近20人手持「領展賣場套現掠水、公屋市民商戶遭殃」等標語及溪錢，到達大會會場抗議。期間有入場的股東與團體人士互相指罵，前者直斥後者是「垃圾」及「乞丐」，後者則指摘前者所得利潤乃是建立於公屋戶的痛苦之上。



團體發言人馮先生批評港府為「鴕鳥政府」，懶理領展多次將其物業「賣上賣」圖利。根據領展最新年報顯示其今年度總收益為100.3億港元，淨收入為76.8億港元。團體人士又批評領展為謀取最大利潤，不惜犧牲公屋居民，把公共資產如屋邨商場物業改組，又透過提升資產價值，加租加至小商戶無法經營，繼而在屋邨商場引入連鎖店等，最終令市民「無選擇，捱貴貨」。