修例風波：7.28上環遊行追究警涉濫權　提7大訴求

《逃犯條例》修訂風波持續，遊行抗議行動「遍地開花」。由於周日(21日)有白衫軍在元朗襲擊市民，網民除於周六(27日)下午3時發起「光復元朗 反對黑勢力」遊行外，下周日(28日)亦會新增到上環遊行，以追究警方開橡膠彈驅散示威者，並增至7大訴求，包括徹查元朗暴力事件。



據網民製作的日程表可見，上環遊行會由遮打花園遊行至中山紀念公園，下午3時開始集會，3時半起步。



抗爭行動預計一直延續到8月，日程表顯示，原定下周日舉行的港島西及將軍澳遊行會改期至8月4日舉行；而8月10日則會於黃大仙及大埔遊行。8月11日會有深水埗及港島東遊行，紅磡土瓜灣的光復行動則暫定於8月17日下午3時半於大環山公園集合，8月18日亦會有荃灣、葵涌及青衣遊行。上述遊行仍有待不反對通知書審批。



另外，反修例人士提出的5大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》及成立獨立調查委員會等，亦新增「徹查警黑勾結」及「徹查元朗暴動」兩個訴求。



此外，「8月4日港島西遊行籌委會」今(24日)向立法會議員何君堯發公開信，指何曾於本周一(22日)提出，希望可於下月4日遊行當天與年輕人對話，故誠邀他出席活動，公開與市民「熱烈交流」。



而繼今早(24日)於港鐵金鐘站進行不合作運動後，有網民再擬於明日(25日)早上7時半於九龍塘站發起不合作運動，要求港鐵交代元朗事件。