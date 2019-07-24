修例風波：周六光復元朗憂安全　YOHO嶺大取消活動

西鐵元朗站周日(21日)晚有大批白衫人士追打市民及黑衫人，有網民發起周六(27日)到元朗進行「光復」行動。接近光復遊行終點的元朗大型商場「YOHO MALL形點」，今日(24日)透過Facebook宣布，基於區內可能有大型遊行活動進行，決定於明日(25日)終止原定於8月結束的夏日推廣活動。另外，嶺南大學發展及校友事務處今日亦透過fb宣布，鑑於近日在元朗發生的暴力事件及於本周末發起的「光復元朗」遊行，於本周六和下周日(28日)舉行的校友日將會取消。



據YOHO MALL早前貼文顯示，取消的活動以寵物為主題，舉辦日期為7月13日至8月25日，並於YOHO MALL I及II的中庭擺設裝飾及卡通動物模型，逢周末亦有手作坊。然而今日貼文就指，基於區內可能有大型遊行活動進行，場內及各24小時通道將可能出現大量人潮，商場為顧客及遊人安全，活動展期將於明晚10時正結束。



嶺南大學發展及校友事務處的fb亦指，嶺大非常關注參加校友日的校友及其親友、學生、同事的安全，宣布取消於27日及28日舉行的2019年校友日。大學會安排退款給已報名參加校友日的校友，退款安排將於稍後再作通知。