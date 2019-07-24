每日一片：公路高速入彎自炒　網民化身專家分析「死因」

雖然意外有時很難避免，不過有些交通意外，卻是駕駛者咎由自取。近日網上流傳一段車Cam片，片中一架私家車在公路高速行駛，最終在入彎時因一個動作，導致全車失控撞壆。



現場是屯門公路，據車Cam片資料顯示，事發於上周四(18日)晚上約11時。片段開始，一架白色私家車沿快線高速行駛，以車Cam拍攝的車輛一直從後追趕，私家車幾乎逢車過車，期間在一個彎位時，司機突然煞車減速，全車隨即失控，先越過中線，再打橫撞向路中石壆，衝力下，車頭彈起，冒出一陣白煙。不過私家車衝力未止，撞壆後再衝向慢線，而一架在慢線行駛的巴士見狀，亦即時急煞閃避，非常驚險。



事後，私家車停在慢線上，車頭摺起。不過網民對司機的遭遇並未寄予同情，更直指是「抵死」。不少網民亦化身專家，分析意外原因。「 第一日揸車呀？入灣先嚟收brake！」「寧收油都唔好落brake啦！」「講咗咁X多次，彎前落腳掣彎心畀油。」亦有人為險撞的巴士司機發聲：「人哋揸巴士嗰啲仲有大有細要養，唔好害人」。亦有眼利網民發現，車Cam拍攝車輛與私家車車速不相伯仲，笑稱：「下次輪到你」。