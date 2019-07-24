葛師科追古董案　被告申解除臨時禁令遭駁回

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱遇上投資騙局，被騙以賤價轉讓名下11件珍貴明清古董藏品，以借錢償還予騙徒。今年4月葛入稟高院向涉事人士要求取回古董，法庭在5月初頒發臨時禁制令，要求其中一名被告鄧國鵬提供涉事古董下落，並禁制他處理那些古董。



案件今(24日)再在高院提訊，審理鄧要求解除臨時禁令的申請。法官聽取與訟雙方陳詞後，決定駁回解除申請，並下令鄧支付葛的訟費。另外，關於鄧需交代古董下落之事，葛於6月份已入稟，指鄧藐視法庭命令拒絕合作，要求將鄧判監。此部分涉及古董下落的申請，法官今日排期於今年12月9至10日審理。



法官今判決時表示，不接納鄧一方指，葛一方提供的表面證據，不足以指鄧涉及葛所指的詐騙計劃的說法。法官認為，葛證供已達到案件有可爭議事項的門檻，而且如果解除禁令，葛一方可能承受不能用現金補償的損失。法官亦指鄧一方引用的「免於自招罪嫌特權」原則，不足以於現階段解除要他提供古董下落的責任。基於上述理由，法官決定維持臨時禁令，直至法庭有進一步判令為止。