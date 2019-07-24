修例風波：元朗遇襲被毆半小時　目擊者稱施襲者有南亞裔

西鐵元朗站周日(21日)出現「白衫軍」追打市民及黑衫人士，造成多人受傷。於事件中受傷的立法會議員林卓廷今(24日)連同6名目擊者召開記者會，林強烈譴責黑社會有組織持械毆打普通市民，將全力協助所有傷者或有需要人士進行刑事及民事追究程序。



於事件中受傷的梁先生表示，當時發現部分施襲者為南亞裔人士，當時車廂充滿鮮血味道，遍布雜物。他表示，於車廂及車站內遭到襲擊約30分鐘，期間未曾見到有警員到場，報警亦無人接聽，質疑警方如何搜集情報。他補充，當日返回家中後因頭暈報警送院，當時卻有7名警員登門，認為警方並非警力不足，坦言對警隊及香港治安失去信心。



梁直言當日未有參與遊行，只是路過現場，認為當日只有乘客，沒有遊行人士，卻有數以百計的施暴者，目前只得十多人被捕及控以非法集結是匪夷所思，事件應定義為恐怖襲擊，而建制派立法會議員何君堯應就其言論道歉及更正。



另一傷者馬先生居於元朗近20年，當日參與遊行後回家中途遇襲，他反問為何參與遊行便要被打，直言毫無道理。



當日於涉事列車上的郭先生幸無受傷，他憶述當時車廂廣播要求乘客落車，但月台上已一片混亂，形容自己當時「一隻腳喺鬼門關」，若暴徒是持刀，現場的人定會喪命，批評現時為無政府狀態，任由黑社會襲擊市民。