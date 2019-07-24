4人涉屈買健身課程　逼事主按密碼確認是提款卡主

旺角力高工作室(Go Goal Studios)3名銷售員及一名健身教練，涉嫌以威嚇手段促使男學生購買健身課程，案件今(24日)在九龍城法院續審。控方傳召另一名20歲男事主梁浩明作供，梁去年事發時就讀酒店管理的高級文憑課程。



案中第四被告、銷售員張梓健(22歲)被控於去年4月4日，在力高工作室向梁浩明銷售價值1.8萬港元的健身服務，與3名不知名人士作威嚇性營銷行為。



梁自我描述身高161厘米、體重約44公斤，他憶述男子甲(第四被告張梓健)在街頭派一張「一日試玩通行證」並說：「幫吓手，填少少資料，好快走得」，梁跟隨對方上樓，坐下後女職員乙及男職員丙開始推銷，甲旁觀。乙為他量度脂肪後指「狀態好差」，乙及丙建議參加健身項目但沒提及收費，他沒答應，其中一人叫他拿出身份證及銀行提款卡，丙叫他證明是提款卡卡主，將提款卡插入EPS機着他輸入密碼，他照做後按「確定」掣，對方即說：「你做乜撳『確定』？啲錢會扣落公司度」，對方建議他將戶口內存款提出，否則公司會扣錢。



甲陪他落樓到附近的銀行櫃員機提款，他提取上限2萬港元。他們回到力高，乙及丙說「公司已經扣咗錢」，着梁先墊支1.8萬港元，否則他們「會無咗份工」，乙或丙其中一人還向他保證7個工作天內可退款。他們拿出客戶協議書着他簽署但無人講解條款，他不清楚協議書內容。



梁自稱曾拒絕「墊支」款項，着職員墊付，惟他妥協因覺得他們好煩，想快走，他相信若不妥協便不能離場，他重申無意參加任何健身計劃。兩日後梁返回力高要求退款，職員說「唔知有件咁嘅事」，更說「唔可以信晒我」，只願退還500港元會員費，梁數天後向海關舉報。及後他能認出甲就是張梓健。



辯方指游說的只有乙及丙，張沒以說話或行動威嚇梁，梁同意但指他簽署協議書時，張做出「V」字手勢，說了句「Win Win(雙贏)」。至於另一事主周俊宏今早接受辯方盤問，周同意另外三名被告黃展澤、譚嘉希及區存信沒對他做出威嚇行為。辯方指無人阻止周離開，他留低是想買健身課程；周未能取回涉案3000港元故報復向海關誣告幾名被告，周不同意。