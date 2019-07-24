曹貴子等6人涉串謀詐騙康宏環球　分2案轉區院訊

廉政公署繼2019年5月，以串謀欺詐罪起訴康宏環球(前稱康宏金融控股)前執行董事曹貴子後，日前再以串謀欺詐罪起訴另外5人。其中康宏環球兩名前執行董事陳麗兒(46歲)及陳毅凱(51歲)，遭廉署起訴一項串謀詐騙罪，案件今(24日)於東區法院提堂，控方申請此案與早前已提堂的曹貴子案合併處理。



二人現被控於2016年4月1日至2017年12月7日期間，與康宏環球前執行董事曹貴子(55歲)，透過安排康宏環球的附屬公司以超過8900萬港元的代價，收購一家由曹擁有的投資公司，與曹串謀欺詐香港聯交所、康宏環球及其董事會和股東。



陳麗兒另與康宏環球前執行董事麥光耀(44歲)、康宏環球前經理黃淑安(40歲)及鼎成證券有限公司總經理李易明(48歲)同被控一項串謀詐騙罪，各人被指在2014年6月1日至2017年12月7日期間，藉誘使康宏環球透過鼎成，向一家由麥作為股東及董事的經紀行支付超過4960萬港元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球，以及其董事會和股東。



控方申請各被告暫毋須答辯，兩案稍後將轉介往區域法院處理，涉及曹貴子的詐騙案件押後今年9月2日等轉介文件再訊，陳麗兒與另外三人的詐騙案則押後8月23日再訊，也是等轉介文件，各被告准繼續保釋。