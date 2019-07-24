涉誇大照明燈報價　物管前僱員及工程東主被控串詐　

一名物業管理公司前僱員及一名工程公司東主涉嫌串謀欺詐該物業管理公司，誇大一幢商業大廈照明用品的報價，今(24日)遭廉政公署落案起訴一項串謀欺詐罪，兩名被告獲准保釋，本周五(26日)到觀塘裁判法院應訊及答辯。



被告黎傑安(35歲)，為第一太平戴維斯物業管理有限公司(第一太平戴維斯物業管理)前高級技術主任，另一被告李振遠(40歲)，滙浰工程公司(滙浰)獨資東主。黎被指案發時被調派到位於觀塘的商業大廈萬兆豐中心工作，負責就該中心的小型維修工程及採購項目索取報價及製作報價分析文件，且入職前認識了滙浰的獨資東主李振遠。



控罪指，兩名被告涉嫌於2016年9月19日至28日期間，一同串謀欺詐第一太平戴維斯物業管理於2016年9月進行採購活動，購買180組LED筒燈以改善萬兆豐中心其中3個樓層公用走廊的照明狀況，即不誠實地向該公司訛稱滙浰就2款LED筒燈所報的單價分別為280港元及380港元，第一太平戴維斯物業管理因而批准滙浰就採購有關照明用品的誇大報價，共2160港元。