龍心與舊愛阻學生返學　兩人罪成案押下月判刑

網絡紅人「龍心」林克霖及其前女友鄭芷琪，去年10月在東涌一間中學門外，要求該校校長批准他們在校內辦講座被拒後，涉嫌喧嘩及阻礙學生進入該校，鄭更涉嫌襲擊一名男學生，兩人因此被控。他們兩人否認遊蕩導致他人擔心罪，鄭也否認普通襲擊罪，案件今(24日)在西九龍法院裁決，兩被告被裁定罪成，獲准保釋至8月13日判刑，期間待索閱二人的感化及社會服務令報告。



控方指兩被告是在另案獲得警方保釋期間犯下本案。辯方求情指女被告的年紀較男被告小一倍，她認識男被告前，本在理大讀書，但在去年9月認識了男被告後成為戀人亦同居，男被告着她不要讀書，跟其「學嘢」更好，女被告遂依言離開學校，不料隨男被告所學的卻是干犯法例的事。而女被告視男被告如未婚夫般言聽計從，若不聽話會被男被告打，案發時乃陪同男被告到學校，亦只「攔一攔」學生，但因男被告罵她「你扯都唔識扯啊」，才發生襲擊事件。女被告現已與男被告分開，並將重返學校修讀心理學，女被告亦因與男被告相處而患有適應障礙問題，需定時覆診。



辯方亦指男被告現為水電工人，當日沒有意圖傷害任何人，所行均是虛張聲勢，並為了獲得校方回應及拍片以獲點擊率，不同意有唆擺女被告犯事。男被告事後努力增值自己，考取多項技術牌照以轉行，不欲再做網紅。



裁判官裁決時表示控方證人皆誠實可靠，相反男被告自辯時並沒有說出全部事實，舉例指男被告自辯稱着女被告不要動手，但有關片段卻見男被告多次着女被告阻止學生進入學校，及指示女被告扯着學生等，故法庭不接納男被告的證供。



裁判官續指兩被告當時已在學校大閘外一段時間，當事主到達校門欲進入學校時卻遭兩被告阻止，法庭認為兩被告的行為已構成遊蕩，且事主在校門外突然被陌生人阻止入校，後更被捉着手，事主因而擔心自己的安全及利益實合情合理，遂裁定二人遊蕩罪成。至於女被告雖未必故意襲擊事主，但她用力捉着事主的手，應可預計對方會掙扎或受傷，亦裁定她是鹵莽地襲擊事主。



裁判官同意本案與一般同類案件有所不同，涉及使用的暴力亦相當低，動機並非傷害他人，乃希望得到點擊率獲得關注，考慮被告背景後，決定先替被告索取報告後量刑。