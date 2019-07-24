修例風波：團體發公開信　促設委員會查元朗襲擊

修訂《逃犯條例》風波持續，公共專業聯盟及香港民主促進會今午(24日)向特首林鄭月娥發公開信，要求政府正式撤回修例，並與市民對話，成立調查委員會處理事件及回應周日(21日)元朗襲擊事件。聯盟政策召集人黎廣德表示，林鄭拒絕使用「撤回」一字，大大削弱誠意，政府必須對元朗襲擊事件採取最有力回應，包括成立獨立調查委員會。又要求林鄭必須在沒有前設下公開對話，他們會收集不同團體及市民意見轉交予特首，希望通過對話令特首更開放與更多年輕人保持溝通。



會計界立法會議員梁繼昌認為，為元朗襲擊事件額外成立一個調查委員會有其迫切性和十分重要，認為不少市民對警方和政府完全失去信心，也在惶恐中生活，若不成立委員會恐怕無法令事件水落石出，亦只會不斷擴大對香港帶來的傷害。對於現時法定組織諮詢委員會是否失效，梁認為林鄭應立即「大刀闊斧」改組委員會組成，市民應能清楚理解委員背景，具實務性的委員會包括廉政公署、監警會等，委員不能使用個人政治意識形態協助委員會，必須公正、持平和專業。



資訊科技界議員莫乃光直斥林鄭不應再以影響警方執法為由，拒絕成立調查委員會調查事件，不願解決問題令警民衝突升級。