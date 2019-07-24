外匯基金上半年投資收入1708億　憂下半年市場動盪

香港金融管理局公布，截至今年6月底，外匯基金在2019年上半年錄得投資收入1708億港元，大增約3.88倍；其中，債券投資收益764億港元、香港及其他股票投資收益分別203億港元及651億港元，非港元資產外匯估值下調35億港元，及其他投資收益125億港元。



金管局總裁陳德霖表示，由於去年第4季去年因中美貿易戰升溫而大幅下調，直至年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈，但在5月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整。不過，隨着市場預期美國聯儲局減息令股市再次上升，恒生指數亦在上半年從年初的低位反彈約14%，債市方面則受惠於全球央行貨幣政策轉向寬鬆。



展望下半年，他認為，投資環境仍然充滿變數，雖然中美兩國在6月底同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議，而英國脫歐亦是非常重要的變數，如出現「硬脫歐」，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。



他強調，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。