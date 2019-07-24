修例風波：新地設分級警報機制　短訊通知商戶應變

本周六(27日)元朗遊行或成衝突新高峰，在全港擁有商場第二多的新鴻基地產，鑑於「血腥元朗」蔓延的白色恐怖，據知已準備4招應對，分別是獲批不反對通知書舉行遊行經過的商場會取消公共通道的展覽、制訂分級別的警報制度、增聘額外50名以上保安員及調派其他地區的人手到元朗，並設立「安全區域」，協助需要支援的商戶、職員及途人入內避禍。



上周日(14日)沙田發生大規模警民衝突，以及本周日(21日)白衫軍無差別打毆打途人事件，均在新地轄下商場內或附近發生。其中，沙田新城市廣場衝突更被網民認定是新地主動報警，引致商場困獸鬥的「原兇」，即使新地多次澄清，亦未能釋除網民疑慮。



鑑於近期每次遊行均演變成大型衝突，為免再生誤會，新地方面決定引入應變機制，其中分級別警報制度，是在嚴重情況下呼籲商戶即時關門，並着店舖職員和客人離開商場或留在安全地方，考慮因素包括場內有不同人士對峙或肢體衝突，以及大量人群突然湧入商場，並可能對商戶或途人造成嚴重滋擾。



為讓商戶和公眾及早獲得相關警報制度，新地會立即透過短訊通知商戶，並透過社交網站及商場的大螢幕告知公眾最新的狀況，周六早上亦會向商戶發放短訊，提示他們有示威活動，以籌劃當日的營業及人手安排。



對於警員進入商場的爭議，新地方面表示，旗下多個商場包括新城市廣場、YOHO Mall和東港城都有公共通道，必須按地契24小時開放予所有人士使用，故不可以將商場關閉，但重申若警方入場執行職務，在場職員會向警方查詢進場目的，以便商場採取適當措施，保障場內人士安全，並會更緊密透過商場Facebook發放最新消息，包括澄清網上謠傳。