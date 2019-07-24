百佳彩雲分店明結業　拒調舖員工當辭職不獲遣散費

百佳超級市場有分店明(25日)結業，疑要求不願調舖員工簽署辭職信，拒作遣散賠償。有工會接獲該分店約3名拒絕調舖員工求助，不滿工作十多年，百佳「連幾萬蚊遣散費都想慳！」工會指，目前約有7至8名員工簽署辭職信，他們要求百佳交還辭職信，並支付遣散費。百佳回應指該店舖員工將調往附近分店繼續工作，公司無意裁減任何員工，但未有回應是否拒付遣散費。



零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，百佳彩雲邨分店將於明日結業，早前有員工向她求助指，百佳要求員工選擇調舖，或簽署辭職信。東網記者今日(24日)到該分店視察，見門外已貼上告示指明日會結業，並進行不同優惠，而店員則拒絕回應有關遣散費問題。



張又稱，分店中近20名員工中，有約十多名員工已決定調至九龍灣或牛頭角分店，其餘則因住在彩雲邨一帶，不欲乘車到其他地區上班而拒絕調舖。不願調舖的員工卻被百佳要求簽署辭職信。



部分員工無奈簽署辭職信後，認為安排不合理，應給予不願調舖的員工遣散賠償，故拒絕自行辭職。張指，彩雲邨分店中不少員工工作十多年，但不少是兼職工，其中一名近10年年資的員工遣散費僅約3萬港元，全職員工遣散費亦只是約6萬港元，故不明白百佳為何不提供遣散費，更直斥是「壞榜樣」。



百佳回應時證實，彩雲邨分店因租約期滿將於明日結業，故店舖員工將調往附近的分店繼續工作，有關安排已跟店中所有員工充分溝通。百佳又指，香港零售市場近年一直欠缺人手，招聘的工作一直進行當中，無意裁減任何員工。