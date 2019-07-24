入境處破黑工集團申假外傭來港　每宗達5萬中介費

入境事務處早前破獲一個菲律賓非法黑工犯罪集團，以盜用個人資料及偽造文書申請外籍家庭傭工工作簽證，在港逗留及「打黑工」。案件已起訴10人，包括1名集團首腦和9名同屬菲律賓的外籍傭工，涉及金額高達40萬港元。入境處助理首席入境事務主任(調查)歐陽至威表示，集團首腦是一名55歲菲律賓籍女子，她同時擁有香港居民身份，為一間外傭中介公司的持牌人，由於該間公司共發出500多個外籍家庭傭工工作簽證的申請，其中僅22個申請涉及虛假資料，真假難辨，加大破案難度。



歐陽至威解釋，集團首腦非法盜用申請外傭中介服務顧客的個人資料，如姓名、住址證明等，再印製虛假的入息，向入境處申請外籍家庭傭工工作簽證。在處理申請時，入境處發現多個申請人的住址證明為同一組收費電視客戶號碼，開始生疑並展開調查。



歐陽至威表示，集團向傭工收取2萬至5萬港元不等的「中介費」，涉及金額高達40萬港元。以虛假文件申請工作簽證的外傭共有12名，其中9名已來港，準備做家務助理等工作，入境處表示會盡力追捕另外3名未來港的外傭。



入境處表示，集團首腦已承認6項串謀欺詐及5項行使虛假文書的罪名，今日被判入獄24個月。另外9名31至47歲的菲律賓外傭被起訴，其中5人被裁定向入境處職員作出虛假申述罪成，最高被判囚4個月。