安樂工程上市前售物業予潘樂陶收租　業界轟「食相核突」

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的機電工程集團安樂工程，上市前把公司現時租用的物業，從公司旗下分派給潘氏之私人信託，上市公司因而現時每月須向他「進貢」約過百萬港元租金。有證券界人士批評「食相核突」，又擔心該公司備受公眾注視，業務前景恐受影響。



安樂工程招股書顯示，該公司於去年4月18日透過實物分派當時的全資子公司Wise Eagle的全部權益去派發股息。公司控股股東，即潘樂陶旗下私人信託間接全資擁有的Arling Investment分得當中的84.63%。安樂工程從此不再持有Wise Eagle任何權益。



值得留意的是，Wise Eagle全資子公司Perfect Motive持有安樂工程租用的北角港運大廈12樓及13樓的寫字樓物業。Perfect Motive與安樂工程之全資子公司安樂管理服務則於去年4月13日訂立租約，讓安樂工程在2018年4月13日至2020年12月31日期間租用該北角物業，租金總額約為4,734.15萬元，即每月約145萬港元。按Arling Investment持有84.63%權益計算，潘樂陶每月從公司收租約123萬港元。



信誠證券聯席董事張智威批評，安樂工程上市前把原屬公司的北角物業轉給潘樂陶，繼續租用所衍生的租金開支，等同把小股東應有的資金轉歸潘氏的口袋；不論租金高或低，「食相非常核突」。



安樂工程股價周三(24日)曾經下挫3.2%，低見1.21港元；收市仍跌2.4%，報1.22港元。