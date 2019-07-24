修例風波：十八鄉委會阻「光復元朗」　揚言後果由警負責

網民擬於本周六(27日)舉行「光復元朗」示威行動並向警方申請不反對通知書，十八鄉鄉事委員會今日(24日)向元朗警區指揮官發公開信指明，若警方批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責」。就該遊行申請不反對通知書的市民鍾健平今與警方就當日行動的安排開會，鍾計劃遊行由原訂下午4點半提前至3點起步，但會議不歡而散，警方原通知他今日有港鐵、巴士公司職員與會，但他見到他們離開，他不滿安排。



會議開了約30至40分鐘，鍾稱一名姓余(音譯)的高級督察突然引用公安條例第245條，提到「你(鍾)剛才的陳述」時，鍾表示不知道剛才作了「陳述」，認為今應與警方協調，形容警方「偷雞」讓他「作出陳述」。至於警方何時發出不反對通知書，鍾稱未知但揚言警方批准與否遊行都會繼續進行，相信警方會適當安排警力。



安全方面，對於十八鄉鄉事委員會的反對聲明中提到「後果自負」，鍾對此感到威脅，若當日其性命或財產有損失，必定會報警處理，又指在元朗大馬路和朗日路的十字路口交界，即近終點位置，已安排一條安全通道讓老弱婦孺到達終點。

