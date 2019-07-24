毓民特區：醜聞女王主持律政　特區政府已報廢

政府修訂《逃犯條例》不成，引發特區有史以來最大的政治風暴，政府陷於不能管治的局面，民眾之間更爆發肢體衝突。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民批評，香港正處於一個「危疑震撼、風雨飄搖」的局面，律政司司長鄭若驊不下台，香港難以走出危險深淵。



修例一役，令香港滿城風雨。西鐵元朗站周日(21日)發生打鬥事件，全城瀰漫白色恐怖。黃毓民指特區政府與香港目前的亂狀脫不了關係，政府現已失救、崩潰。香港人辛勞工作、每年交稅，得到的是樓價、租金、生活費全世界最高，還要生活於白色恐怖之下。黃炮轟廢柴庸官，官心敗壞，令香港禮崩樂壞。



鄭若驊近日被揭是其丈夫潘樂陶旗下上市公司安樂工程的股權共同利益持有人，市值逾十億元，但未有向政府作出申報。鄭表示因沒有實際持有利益，所以不需申報。黃毓民怒斥鄭砌詞狡辯，作為維護香港司法制度的主要官員，律己應比其他人更嚴，這種狡辯出自一個律政司司長是十分恐怖。



黃毓民指，鄭若驊醜聞之多，令香港人難再對她存有任何期望。鄭與丈夫潘樂陶寓所僭建，只告老公，放生自己，反映個人品格、誠信有問題；「放生黎智英，唔告梁振英」則與公眾利益有關。黃指，最荒謬的是壹傳媒黎智英前年涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，有相有片，證據確鑿，律政司卻遲遲不告。香港司法制度及法治已受極大侵害。元朗站打鬥事件，政府官員開記者會，譴責這個，譴責那個，律政司如再高高舉起、輕輕放下，將令香港走進恐怖世界。



黃毓民又稱，這個政府基本上已經玩完，堡壘往往是從內部攻破，不辭退鄭若驊，不僅政府玩完，香港也玩完。香港曾幾何時是「人間天堂」，如今淪為「人間地獄」，令人唏噓。



讀者欲觀看《毓民特區》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《東網電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。





安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

