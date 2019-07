修例風波：曼城友賽傑志　有球迷舉港獨標語

反對修訂《逃犯條例》風波蔓延至各層面,英超勁旅曼城今晚(24日)8時於香港大球場迎戰港超班霸傑志的賽事,事前有網民發起於賽事21分鐘期間齊唱舞台劇《孤星淚》中的歌曲《Do you hear the people sing》,代表7月21日元朗發生有人無差別襲擊市民的情況,亦批評警方在當晚警署落閘和緊急電話未能接通的表現。



球賽上半場進行至21分鐘,即晚上約8時23分,場內有部分球迷響應呼籲高唱歌曲,又高舉標語,包括港獨字句「HK is not China」、反對修訂《逃犯條例》等;場外近門口位置亦有約百多人和應合唱,又高叫「光復香港、時代革命」等口號。



有曼城球迷認為,歌曲所表達的意思恰到好處,希望藉此喚起國際,甚至是球員間的關注,尤其是曾公開表明支持加泰隆尼亞的獨立運動、曼城的西班牙籍領隊哥迪奧拿。此外,場內有球迷呼籲在球賽中場休息、下半場21分鐘時繼續唱歌。



晚上約7時觀賽的球迷進場時,閘口保安員逐一檢查球迷帶進場的物件,並有金屬探測器,不少物件不准帶進場例如:水樽、雨傘、足球、羽毛球拍等。其中有人帶着有關政治標語紙張不能入內,交涉一番後,被要求除走有關於政治含意字句才獲放行。