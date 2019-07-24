政Whats噏：求荃灣區會論逃犯例　譚凱邦食檸檬

早前18區區議會主席發出聯署聲明，支持《逃犯條例》修訂草案直上大會惹起爭議，香港民主同盟嘅荃灣區議員譚凱邦日前提出動議，要求討論區議會主席黃偉傑在未經會議討論下聯署有關聲明不當，並要求撤回修訂，但動議不獲批准。



譚凱邦今日(24日)喺Facebook貼文，由於區議會主席在未經議會討論下，自行以主席身份就政治議題表態絕不恰當，亦完全不顧反對修例的強大民意，故佢提出動議，要求主席解釋點解擅作主張，並要求撒回修訂逃犯條例，但喺區議會正副主席聯手下，佢提交嘅討論文件不能喺會上討論，又批評黃偉傑唔配做主席，應立即辭職。佢又話正考慮會否喺大會上直接要求黃辭職。



黃偉傑回覆時指出，由於譚提出嘅討論文件，內容大部份涉及佢本人，區議會秘書處認為當中涉及佢個人利益，建議交副主席處理，最後作出有關決定。黃唔評論副主席所作出嘅決定，佢認為區議會不應討論政治議題，應集中討論民生議題。



被問及會否擔心有大批市民屆時會到區議會大會表達意見而造成混亂，黃希望到場嘅市民能夠保持冷靜，讓區議會能夠維持運作。