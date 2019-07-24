資料外洩激增至407宗　近期多涉知名人士

個人資料私隱專員公署表示，截至今日(24日)下午5時正，公署共接獲及主動發現407宗疑似政府官員、社會知名人士、警務人員、市民以及其家人的個人資料被指於網上討論區及即時通訊平台中流傳，私隱專員黃繼兒表示，有關數字自本月19日後顯著上升。



黃繼兒表示，早前資料被流傳的個案多與警務人員和一般市民有關，後期則包括社會知名人士。私隱專員強烈呼籲網民尊重他人私隱，有關的網絡流傳個人資料和欺凌行為可能違法。公署作為執法機構，不論受影響人士的政治取向或身分，均按法律公正執法。類似的流傳和欺凌行為除了可能觸犯《個人資料(私隱)條例》(《私隱條例》)外，亦可能涉及其他民事和刑事的法律責任。違反《私隱條例》的最高刑罰是罰款港幣100萬港元及監禁5年。



私隱專員會繼續主動聯絡相關的討論區和即時通訊平台的營運商，要求他們及透過他們要求有關網民，立即移除該等內容/帖文。在過往的個案中，私隱專員亦有作出同樣的跟進行動，與相關營運商聯絡，大部分營運商都予以合作和理解，不恰當帖文大部份已主動刪除或被移除。公署已主動檢視相關網站，並會適時作出跟進。