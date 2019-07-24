修例風波：官媒轟《蘋果》有毒　斥黎智英是暴力行動策劃者

香港修訂《逃犯條例》引起的風波持續。內地官媒周三（24日）發表評論文章，批評香港部分媒體乃至歐美媒體不斷宣揚仇警、反中央的思想，煽動香港年輕人走上暴力違法的道路；其中更點名批評香港《蘋果日報》是「毒蘋果」，形容黎智英是「暴力行動的策劃者、組織者、參與者」。



評論文章指，香港亂局事態一步步惡化，暴力活動不斷升級的背後，反對派港媒和西方媒體扮演了「極不光彩的角色」。評論引用《蘋果日報》、《紐約時報》、BBC及CNN有關香港示威的報道，指該些報道絕口不提示威者先行攻擊，也不播放暴徒施暴畫面，甚至通過採訪反華人士的言論等手段，說成是中央授意港府修法，是中央指示港府「鎮壓」，目的是宣揚仇警、反中央的思想。



文章更點名批評香港《蘋果日報》立場是「親西方、反中央，倡『港獨』，黎智英更公然要求美國政府干涉香港，有時他親自帶隊指揮遊行，有時他藏在某個角落，看着年輕示威者和警察對抗，其本身就是暴力行動的策劃者、組織者、參與者，不斷荼毒香港年輕人，反復灌輸道德淪喪、突破底線的思想。



文章認為，香港和內地的輿論環境完全不同，能在香港大行其道的是喜歡報道港府和內地負面新聞的反對派媒體，而一旦有媒體或個人說出所謂「親中」或「反暴力」說話，就可能招致暴徒的輿論和人肉暴力。文章指出，在一些治理失敗的國家和地區，媒體經常被反對派把持，令政府任何政策都會遭到輿論反對，寸步難行，執政能力大打折扣，香港似乎出現同樣的情況。