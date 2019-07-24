政Whats噏：藥石亂投補裂縫　政府迫政策局交功課

政府施政「離地」錯判民情，完全摸唔清社會脈搏，修訂《逃犯條例》搞出個大頭佛，所有深層次矛盾爆晒出嚟，香港陷入完全撕裂嘅局面。據了解，政府高官打算推出大量惠民措施，試圖借機平息民憤，所以催逼各政策局提早交功課，其中局部開通沙中線就係早咗近半年公布嘅政策。喺亂世之內，重施故技真係可以轉移社會嘅視線？



過去幾年公屋輪候時間愈來愈長，人工又無乜點加，樓價亦升到嘭嘭聲，普通打工仔對未來逐漸睇唔到希望，但政府政策往往都係無新意，以「高大空」為主，好似活係平衡時空當中。經過上月修例風波影響，大家將以往對政府嘅不滿一次過爆出嚟，更因為意見不同、無大台等因素影響下，市民之間已形成絕對對立面，互相不代表大家，人人都有發聲權。



喺呢個咁亂嘅局勢，運輸及房屋局局長陳帆突然高調交功課，其中上周四(18日)下晝2點半左右，新聞處出稿話陳帆喺4點半見傳媒，公布延誤多年、醜聞不絕嘅港鐵沙田至中環線喺明年首季會率先啟用顯徑、鑽石山擴建部分、啟德共3站，以回應附近居民要求局部開通嘅訴求。而到周日(21日)政務司司長張建宗亦透過網誌公布，扶貧委員會上周二(16日)通過兩項過渡性房屋項目，約1.1億港元撥款，透過改裝閒置非住宅樓宇同組裝合成建築技術，增加過渡性房屋供應。



綜合多方消息，其實運房局好早已研判緊局部開通沙中線嘅可能性，至近幾個月已計劃年底先公布詳情，可以喺較接近開通時間先至講，確保萬無不失；同時當局亦一早搵到地建造過渡性房屋，同各持份者保持溝通，但本來就未有打算咁早公布。另有建制派話，政府內部已要求各個政策局提早交功課，重新檢視有乜政策可以提早出台，甚至可以做，「起碼畀啲嘢出嚟」，希望市民條氣會順啲喎。



市民渴求上樓，亦希望出入方便，沙中線同過渡性房屋計劃都係正中市民下懷方案，但睇過去一星期社會輿論，市民關注係各區遊行、暴力衝突、高官發言，對於兩個大型民生項目無乜反應，情況就好似食藥食到「純咗」，有耐藥性一樣。政府打算用民生議題搶輿論，只係藥石亂投，繼續未能對症下藥！