修例風波：五大紀律部隊首長聯署譴責暴力　獨欠警務處　

就近日發生的暴力事件，五個紀律部隊首長發表聯合聲明，指連串暴力行為，已嚴重破壞社會秩序，威脅市民安全，予以嚴厲譴責。各紀律部隊將一如既往，緊守崗位，團結一致，堅定不移支持行政長官及特區政府依法有效施政，竭盡所能維護香港法治。惟未見警隊一同發表上述聲明。



發表聲明的五名紀律部隊首長，包括入境處處長曾國衞、香港海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監陳志培機長。聲明指，就近日有報章報道指有自稱紀律部隊人員在網上討論區發表言論一事，各部門鄭重表明，作為香港特別行政區的紀律部隊，一直維護香港法治，致力維持香港繁榮穩定及安全。



另外，五個紀律部隊近20個協會及退休會亦發表聯合聲明，指就近日香港發生的事情造成社會不安，紀律部隊各個協會將繼續呼籲會員緊守崗位，堅定不移，團結一致，繼續為本港市民提供最優質的專業服務，亦希望社會各界保持克制，放棄暴力。無論暴力背後的理念為何，選擇任何形式的暴力，都予以嚴厲譴責，希望社會能夠盡快重回正軌，讓港繼續成為安全宜居的城市。惟聲明未見有警察協會參與。