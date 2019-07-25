政Whats噏：陸頌雄「醬爆」上身　中暑暈低

好多人都話立法會勞工界議員陸頌雄同電影《少林足球》中嘅「醬爆」好似樣，點知佢日前就「醬爆」上身玩掃把，仲中暑暈低添！



呢排天氣悶熱，出街都一身汗好難頂，早兩日仲係大暑添！陸頌雄就喺大暑前夕，喺Facebook上載咗一段短片，都唔知喺自嘲定係想出位，短片一開波就係「醬爆」出場，仲眼晴噴火添！跟住就見陸頌雄喺街邊攞住掃把左掃右掃，好似跳舞咁，掃掃下突然自轉三百六十度，之後就倒地嘞！咁大件事件，有人即刻撲上前問佢「係咪熱得滯中暑啊？」之後就叫佢起身，冇幾耐佢就醒咗。



又扮「醬爆」、又扮清潔工兼扮暈，搞場大龍鳳到底搞邊科？原來佢係借「醬爆」嚟提醒大家，係酷熱天氣嘅情況下做嘢要有「防暑三寶」，分別係帶頂大帽、定時飲水同用濕毛巾濕下塊面降溫，如果覺得唔舒服就要唞唞。



最尾佢不忘為打工仔爭取權益，話由於中暑依家仲未納入《僱員補償條例範圍》，對打工仔嚟講係非常唔公平，所以佢哋會繼續爭取，將酷熱天氣下工作中暑，列入條例範圍，等班工友都有保障咁話喎。