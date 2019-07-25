人口推算黃大仙長者比例高　區議員促升醫院設施

規劃署發表二○一九至二○二八年人口分布推算數字報告書，黃大仙將是老年人口比例最高的地區，由二○一八年的近兩成上升至二○二八年的近三成。區議員促請政府提升黃大仙醫療設施，應付日益嚴重的人口老化問題。



規劃署發表的人口分布推算報告書，根據政府統計處在二○一七年九月公布的最新全港人口推算數字及最新規劃資料編製而成。報告書推算新界及九龍人口在二○一八至二○二八年間，分別增加四十三萬零二百人及十萬零九千六百人，在二○二八年，其人口分別達到四百三十六萬人及二百三十七萬人，而同期港島人口則由一百廿五萬逐漸減少至一百一十六萬。



就佔全港人口份額而言，新界所佔的百分比，在二○一八至二○二八年期間，會由百分之五十三上升至五十五。同期，九龍所佔百分比則維持百分之三十，而港島所佔比率由百分之十七下跌至十五。按推算，觀塘、元朗及沙田在二○二八年將會是人口最多的三個區，其人口分別達到七十三萬零四百人、七十一萬八千人及七十萬四千七百人。



此外，黃大仙將是六十五歲或以上老年人口比例最高的地區，其比例由二○一八年的百分之十九，上升至二○二八年的百分之廿八，即有十一萬八千八百人。而觀塘則是長者人口及工作年齡人口數目最多，分別為十八萬六千八百人及四十七萬九千四百人。元朗有最多年輕人口，為八萬一千七百人。



新市鎮方面，推算小組估計，屯門人口增長最大，未來十年增加七萬九千二百人，故在推算期內仍然人口最多，在二○二八年達至五十七萬九千八百人。青衣新市鎮則長者人口比例最高，由百分之十七點五增至廿八點三。



黃大仙區議員施德來說，區內長者面對最嚴重的是醫療問題，現時位於慈雲山的聖母醫院，沒有急症服務，最近的急症醫院是廣華或伊利沙白，以及日後落成的啟德醫院。區議會一直要求提升聖母醫院設施，增設急症服務、廿四小時門診等。