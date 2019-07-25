智慧城市遊樂園登場 中環海濱率先試玩5G

中環海濱活動空間已開始一年一度的《中環夏誌》活動，今年有兩大常設項目，一是讓市民體驗智慧生活的《智慧城市遊樂園》(遊樂園)，另一項是展出逾百件由本港、內地及國際藝術家創作的大小石頭畫作的《石頭節》，遊樂園有多項現代科技的應用體驗，下周一(29日)起更提供5G網絡體驗，市民可先試為快。



遊樂園有體驗區、學習區及玩樂區三大展區，5G時代已來臨，想及早體驗高網速的市民不可錯過，該園29日起會推出一通訊商的5G新體驗，會以VR(虛擬實境)融合AR(擴增實境)，做出MR(混合實境)效果，網絡遊戲玩家眼前的影像可與動作同步；而且，系統會用上超低時延的5G網絡，反應更快，可提升體驗者在遊戲中的真實感和樂趣。



此外，市民亦可在體驗區中試玩「電子書法體驗系統」，水為墨、4K觸屏為紙，市民既可即席揮毫，亦可保留電子版的大作。館內還有智能回收機，市民可以一嘗智能回收的體驗，只要回收的膠樽貼有條碼，回收品便會被識別。體驗區還有一個展館介紹嶄新的個人流動電視台以及綜合網購服務，園區內最大展館設置了網絡安全及金融科技的介紹，讓市民體驗未來生活。