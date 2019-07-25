東方日報A1：國防部首度警告　衝擊一國兩制不能容忍

本港局勢持續升溫，反對修訂《逃犯條例》的示威者近日更衝擊中央駐港機構，引起中央極度關注。國務院新聞辦公室昨發表《新時代的中國國防》白皮書，國防部表明密切關注本港形勢發展，不能容忍激進分子衝擊中聯辦，指該些行為是挑戰中央政府的權威；至於會如何處理香港目前形勢，國防部僅稱駐軍法有明確規定，意味解放軍駐港部隊必要時可出動協助香港維持治安。有學者認為，國防部的說法具有警告意味，暗指港府與警隊無能，不能維持本港治安，着港人覺醒盡快收手，否則後果堪虞，同時接下來周末的抗議行動具有指標性，倘再出現侮辱國家事件，中央或「出手」平亂。



國防部新聞發言人吳謙昨指，國防部密切關注香港最近形勢的發展，特別是本周日（21日）發生示威遊行與暴力事件，以及激進分子衝擊中聯辦，他指這些行為是挑戰中央政府的權威，「觸碰『一國兩制』的底線是不能容忍，東方之珠不容玷污」。對於近日有報道指解放軍在廣東湛江演練是針對香港的示威活動，吳謙重申，駐軍法有相關規定。



至於國防部會如何處理港獨的勢力，吳謙稱在《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的第三章十四條有明確規定，港府根據《基本法》的規定在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。香港特區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，中央政府「鷹派」人物早於兩個月前已提出派駐軍處理港事務，當時外界認為是天方夜譚，且於數周前中方仍傳出消息聲稱不會出動駐軍，惟至本周日發生衝擊中聯辦及以漆彈塗污國徽後，事態出現大逆轉。他解釋，過去本港不時發生暴力事件，內地官媒甚少報道，至周日後卻大篇幅報道衝擊事件，明顯塗污國徽傷害十多億國民的感情，亦觸動中央政府，導致鷹派說法抬頭。



陳續稱，國防部的說法具有警告意味，暗指港府與警隊無能，不能維持本港治安，一旦情況再惡化，駐軍已隨時候命。他又認為，示威者的口號已是「光復香港，時代革命」，即要推翻政權，港獨崛起，已達影響國家安全的界線，故接下來周末的光復元朗與上環遊行具有指標性，倘再爆流血衝突及塗污國徽事件，中央或不能忍受此等屈辱而「出手」平亂，強調港人應有覺醒，盡快收手，否則後果堪虞。



時事評論員陳雲生則認為，國防部是向港人發出善意提醒，不應再挑戰一國兩制的底線，意圖強迫中央出手，擔心若由中央介入，一國兩制或不能維持下去，而恰巧近日不斷有解放軍在內地鎮壓暴亂的短片流出，似是再提醒港人繼續下去的後果，及警告在港興風作浪的外國勢力。他又稱，一個地區出現混亂，當地的警方不能維持秩序，出動軍人平亂是十分平常的事，如美國也不時發生這些事。



另外，除駐軍法有規定外，《基本法》第十八條亦列明，全國人大常委會決定宣布戰爭狀態，或因香港發生港府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施，即解放軍可根據中央決定在香港實施的全國性法律下履行職責。



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