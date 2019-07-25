亞洲絕經前乳癌例較多　新法減治癌副作用　

乳癌是香港女性遭受癌症威脅最多的一種，有研究發現，亞洲地區絕經前的婦女罹患乳癌比例相對較高，有專家抽樣研究672名年齡在25至58歲的絕經前患者，她們三分之一來自香港、韓國、新加坡和台灣等亞洲地區，發現患者如接受一款聯合荷爾蒙治療法，既可提升存活率，也可延遲接受化療的時間。



香港癌症資料統計中心數據顯示，2016年本港乳癌新增個案達4108宗，佔所有女性癌症新個案約26%，接近一半的乳癌患者為年齡低於55歲的女性。亞洲專家構思了MONALEESA-7研究項目，研究672名絕經前女患者，發現接受Ribociclib (瑞博西利) 聯合荷爾蒙治療的患者中，約有70%在3年半後仍然存活，無惡化存活期中位數為23.8個月，且有助乳癌患者推遲接受化療時間。



香港乳癌研究組副主席楊明明表示，這種新型的CDK4/6抑制劑聯合荷爾蒙治療，讓患病的年輕女性能夠保持良好的生活質素，不必忍受化療過程引致的副作用，例如脫髮、噁心和嘔吐、倦怠、肢體麻痺等。