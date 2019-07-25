探射燈：含紫外線吸收劑　污染海洋損生態

浸會大學化學系研究團隊去年發表報告，防曬產品中的「紫外線吸收劑」污染海洋環境，團隊於本港30個海灘化驗水辦，又於養殖場取海產樣本研究，發現不少海產體內均含有紫外線吸收劑，並透過食物鏈，導致斑馬魚卵的發育過程異常並增加死亡風險，推斷人類長期進食含紫外線吸收劑的海產，或會影響生殖系統，也可能增加患乳癌風險，小童則可致發育遲緩。



防曬產品中的化學成分更被指是導致珊瑚白化的原因之一，因其成分或刺激水中病毒，令珊瑚抗病能力減低而較易死亡。漁護署海洋護理主任郭俊傑指，近年不少科學家研究防曬產品對海洋生態的影響，但相關研究具爭議性，部分科學家雖認為防曬產品中的化學品於海洋含量不高，而環保團體則建議市民減少使用含化學品產品。郭補充，該署亦建議合作的潛水團體減少使用防曬用品、沐浴露及洗頭水，以免污染海洋。

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