探射燈：物理性防曬產品　適合兒童使用

防曬產品琳瑯滿目，除成分不同，近年亦有物理性與化學性防曬之分，其防曬原理、成效及適用對象各不同，皮膚科醫生建議消費者宜細心試用，免身體產生不良反應。



物理性防曬產品主要含二氧化鈦和氧化鋅，透過固體顆粒隔絕以及反射紫外線以保護皮膚，故此質感較厚，且所覆蓋的皮膚範圍會泛白；化學性防曬產品則借多種成分把紫外線的能量吸收後，轉化為熱量釋放出來，可被製成凝膠、乳霜及噴霧等，質感相對輕薄。皮膚科專科醫生侯鈞翔指，雖然物理性防曬質感較厚，但其成分較少被人體吸收，故此較適合兒童使用。



侯指，一般防曬產品亦標明防曬系數（SPF），本港亞熱帶地區使用系數為30或以上已足夠，他更提供3點防曬貼士：避免在早上9時至下午3時紫外線最強的時間外出；出門宜戴上闊邊帽等衣飾阻隔陽光；防曬產品要塗抹均勻，若進行戶外活動，有機會因汗水沖走防曬產品，可以每2小時塗抹一次，否則不宜過於頻繁地使用。

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