探射燈：逾40%防曬產品成分可入血　恐致敏致癌

正值炎夏，不少人外出總要塗抹防曬產品，惟美國食品及藥物管理局（FDA）發表報告，部分防曬產品所含的活性成分有機會進入血液，影響使用者性賀爾蒙功能，甚至致癌。東網抽查發現，市面上逾40%防曬產品含「入血」成分，不少產品更未附任何成分標籤，皮膚科醫生提醒部分防曬產品成分可引致過敏症狀及不良反應，立法會議員亦促食物及藥物標籤規例擴展至美容護膚產品，以保障消費者安全。



美國食品及藥物管理局早前就防曬產品進行測試，結果顯示4種防曬產品中常用的成分會在經常使用的情況下進入血液，包括阿伏苯宗（Avobenzone）、二苯甲酮（Oxybenzone）、奧克立林（Octocrylene）及依莰舒（Ecamsule）。4種化學物質在血液中的最大濃度，均高於美國防癌標準。



東網記者調查市面上共48款防曬產品的標籤，發現共20款含上述成分。當中最常見的是奧克立林，有13款產品有添加使用、含依莰舒的有3款、含二苯甲酮及阿伏苯宗則各有2款；而其中3款更含有超過1種問題成分。大部分市面上防曬產品包裝上更沒有列明成分，惟目前《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》及《消費品安全條例》下無規定防曬產品須標示成分。



「除血液外，尿液同母乳亦有可能存在呢啲成分。當人體吸收後，有機會影響兒童發育及性賀爾蒙功能。」皮膚科專科醫生侯鈞翔表示，奧克立林有機會破壞細胞誘發癌症，惟目前有關測試只為實驗結果，實際對人體影響仍有待研究。他又提醒防曬產品成分可引致過敏症狀及不良反應，消費者應小心選購。



立法會議員柯創盛指，政府應立例要求防曬產品貼上中或英文標籤成分，以免不法商人以此漏洞售賣有損健康的產品，商戶亦宜自行提供產品成分讓消費者安心選購。



海關發言人表示，根據《消費品安全條例》，在港供應私人使用的消費品，包括防曬產品，須符合「一般安全規定」；但條例沒有規定消費品或其包裝上必須列明消費品的成分。過去3年，海關曾於市面抽取24個防曬產品樣本作安全測試，結果顯示產品符合一般安全規定。

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