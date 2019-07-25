網民熱話：內地婦起腳踢稱教女　網民怒轟：「人渣」

踢女當教女，你接唔接受到？近日網上流傳一條疑似虐童短片。一名婦人在街頭公然起腳踢疑「扭計」坐在地上的女童，惹起網民怒火，怒罵婦人「正X街」。



近日有網民在網上分享該段短片，片中一名中年婦人用腳踢向坐在地上女童的腹部，似乎相當用力，女童被踢後，未有反抗，片末婦人才將女童抱起。片段激起網民怒火，大罵婦人「癡X線」、「有冇搞錯」，認為婦人行徑已屬虐兒。有人對事件大表同情，「好心痛，小朋友係無罪，點解要咁打佢」。



影片發出後，網民紛紛猜測兩人關係，有人指婦人像外傭，稱「唔好信啲傭人」、「人前人後兩個樣」，亦有人估計兩人是母女。有網民憑欄杆設計猜測，現場並不似香港而是澳門。隨後證實片段發生在澳門，日前澳門治安警更公布片中兩人屬母女關係，本身是內地居民。婦人稱因女兒頑皮，所以用「腳踢」來教導。治安警會帶女童驗傷，視乎傷勢及是否存在長期施暴，若情況嚴重可控婦人家暴罪。



網民有話說



Bernard Siu：拍片嗰位有冇出聲呀



榮榮：新澳門人係咁㗎啦，佢會話小朋友又唔係你，咁八卦做乜？



Pai Sze：如果我係小朋友爸爸，我一定打斷八婆隻腳



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