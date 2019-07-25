修例風波：社會撕裂嚴重　蕭偉強邱誠武促獨立調查

修訂《逃犯條例》引起多場示威及衝擊，社會嚴重撕裂，多名前政府問責官員早前兩度聯署促政府成立獨立調查委員會調查事件。勞工及福利局前局長蕭偉強今早(25日)在電台節目表示，自周日(21日)元朗發生暴力襲擊後，不單止社會有人對政府管治失信心，就連對警方除暴安良的信心亦同樣動搖，故成立調委會變得更加迫切。他認為前官員首度聯署時聲音未必很大，但現時成立調委會已成為社會各界共識。



蕭指，調委會並非針對任何一方，也不是秋後算帳，而是就政府施政和管治、與市民溝通，提出前瞻性的改革。他提到，近日的風波令其心情相當沉重和憂慮，政府若不採取實際行動紓緩民情，擔心暴力不斷升級，對立情況持續，最終社會撕裂和分化更嚴重。



運輸及房屋局前副局長邱誠武表示，政府最高決策者應因應民情變化，重新考慮是否成立調委會，指目前市民最焦急是人身安全，因為連外出穿甚麽顔色的衣服都要考慮，社會憂慮十分真實，言談間他更一度哽咽。他稱，公務員尤其紀律部隊執行職務時，經常要警方協助，但元朗事件後有部分人開始憂慮，是否能依靠警方協助執行公務，他認為值得政府留意。