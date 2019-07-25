沙田站人龍倒灌入商場　乘客嬲爆：等咗成個鐘都無車

港鐵今晨(25日)於大學站發生工程車出軌事故，火炭至大埔墟站列車服務暫停，港鐵安排免費接駁巴士接載乘客來往沙田至大埔墟。東網記者今早約10時30分到達沙田站視察，發現繁忙上班時段後仍有過千人等候接駁巴士，龍尾更倒灌至新城市廣場大打蛇餅，市民怨聲載道，「等咗成個鐘都未到，搞錯！」



現場有至少10名職員協助乘客輪候巴士，秩序尚可，但期間有市民情緒激動，對職員破口大罵，埋怨服務安排不周。居於粉嶺的吳先生等候了大概20分鐘，表示自己需趕回家拿取行李，再轉車到機場外遊，表示「都唔擔心得咁多」。他表示已衡量各交通工具效率後還是認為乘搭免費接駁巴士較「穩陣」，「的士都要等40架，仲要無車，成條吐露港又塞曬，樣樣都差唔多」。



吳又指，自兩鐵合併後，市民對港鐵服務信心逐漸下降，加上用作調整票價的可加可減機制只加不減，令市民交通支出壓力日益增加，「我住新界去港島返工，每個月都拎足政府交通津貼（即300港元），壓力都大」，他認為港鐵及政府都有責任作出改善，特別政府應增加更多渠道與市民溝通，了解所需。



急需到羅湖處理事務的麥小姐亦等候了差不多半小時，指自己今早特地從港島區到沙田搭接駁巴士前往大埔墟，再乘東鐵到羅湖，她剛到沙田站時見龍尾已塞爆倒灌入商場時，感到有點驚訝。港鐵近年事故連連，她雖理解壞車情況時有發生，但難免會對港鐵服務失去信心，希望政府與港鐵多作溝通，改善服務質素。

