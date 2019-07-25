修例風波：官媒轟勾結西方　斥黎智英李柱銘漢奸代表

反對修訂《逃犯條例》風波持續升溫，內地官媒繼昨天(24日)發文點名批評香港《蘋果日報》是「毒蘋果」，形容黎智英是「暴力行動的策劃者、組織者、參與者」後，今(25日)再發表評論文章，指黎智英及民主黨創黨主席李柱銘愈來愈肆無忌憚勾結西方，專注於取悅西方勢力，是「典型的現代漢奸」及「漢奸的代表者」，而且在骨子裏已把自己歸入美國和西方陣營。



該篇評論文章以「香港出了一批有迷惑性的現代漢奸」為題，指由去年至今，黎智英、李柱銘等老牌「民主領袖」，與美國及西方政府、議會的接觸達到空前的高密度，是挾洋自重極力向美方展示自己協助遏制中國的工具意義。評論提及李柱銘於5月訪美，顯然是與美國高官商討利用反修例來打擊香港秩序，形容李及黎與西方的勢力結成牽制中國崛起的同盟，是打着為港人爭取民主、自由旗號的現代漢奸，比歷史上的漢奸更具有迷惑性，是要阻止中國走向強盛。



文章亦指，修例爭議激化成全港大動盪致暴力肆虐，是衝擊香港法治的根基，事態發展與中美關係出現全局性緊張是非常「押韻」，認為黎智英及李柱銘等人是意圖把香港變成中美戰略博弈的特殊角力場，最大化美國政府和西方在港的影響力，最小化一國兩制中的「一國」，甚至令其名存實亡，讓「兩制」下的高度自治成為實際上的獨立，是對香港700多萬名市民利益的根本背叛。



文章又稱，黎智英被稱為香港反對派的「最大金主」，其資金來源一直飽受質疑，惟早前港局勢陷混亂時，壹傳媒的股票卻突然暴漲，形容黎的公司與美國和西方資本有甚麼利益關係，是黎智英不敢解衣示人的「內褲」。評論指，黎智英這批「老資格」的反對派，雖在反修例示威中失去主導權，但依然極力想撈取政治油水，繼續發揮漢奸作用，故賣港和私贏對他們而言是同一回事。



文章最後明言，漢奸在外部勢力眼裏從來都是廉價的利用品，而且他們在被利用的同時亦會受到鄙視，黎智英及李柱銘之流的下場，一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上，對西方而言亦將是過眼雲煙的孤魂野鬼。