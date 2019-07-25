再有南亞人蛇闖港　水警龍鼓灘截木船拉4巴漢

繼上周三(17日)有5名印度籍及巴基斯坦籍偷渡客在油塘搶灘後，今日凌晨(25日)3時23分，水警西分區人員在屯門龍鼓灘水域發現一艘可疑機動木船，船上載有4名南亞裔男子及1名內地男子，水警輪趨前擬截查時，木船加速逃走，水警展開追截，在上址對開約兩海里截停該艘木船。經初步調查後，揭發有人偷渡入境，當場拘捕4名巴基斯坦籍人蛇(24至31歲)涉嫌非法入境，姓彭(44歲)內地人為揸船的蛇頭，涉嫌協助及教唆他人非法入境及非法入境被捕。



據了解，涉事的機動木船十分簡陋，船上沒有救生衣及滅火筒。巴籍人蛇乘飛機前往內地，每人支付約2至3千元偷渡費用給蛇頭，由內地乘木船偷渡來港，擬在龍鼓灘搶灘。警方不排除人蛇由內地來港伺機犯案，一旦被捕便提出免遣返聲請留港。



有操控偷運人蛇的黑幫趁近日香港社會動盪示威不絕，在南亞多國散布謠言，慫恿人蛇在當局打擊假難民「辣招」出台前湧港「搵食」，導致大量南亞人蛇蜂擁而至。連同今早被捕的南亞人蛇，警方在過去1個月先後破獲6宗南亞偷渡案，拘捕33名人蛇。上周三(17日)早上，有4名印度籍及1名巴基斯坦人蛇(21至38歲)乘快艇偷渡來港，至油塘三家村避風塘對開時被警方截查，其中一名蛇頭跳海遇溺失蹤，其屍體三天後尋回。

