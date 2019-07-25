修例風波：沙田區會拒商警民衝突　主席：議題超越職能範圍

反對修訂《逃犯條例》風波蔓延至各個社區，多區區議會早前已因反修例議題引發罵戰，曾發生激烈衝突的沙田區，多名民主派區議員提交動議及提問，要求區議會主席允許在今日(25日)舉行的沙田區議會會議中討論反修例事宜。不過，沙田區議會主席何厚祥以有關議題完全超越區議會職能範圍，以及提問在限期後提出為由拒絕。



在7月14日於沙田舉行的反修訂遊行，最終演變成於新城市廣場警民衝突混亂，有沙田區議員擬針對此事，在區議會討論警方為何會以圍堵方式處理大型衝突、事件有否影響沙田區的警民關係等議題，但一律遭何厚祥拒絕，何稱根據議會常規，各動議及提問均需於會議12個工作日前、即7月8日或之前送達秘書處。



何又指，多名區議員的動議主要涉及政府對《逃犯條例》的工作，以及6月12日在港島發生的衝突事件，完全超越了區議會的職能範圍，經認真考慮，決定不批准將有關動議納入會議議程。



何強調修例風波愈演愈烈，造成社會嚴重撕裂，雖然區議會並非適當的討論和表態平台，但他注意到不少區議員已在很多不同場合，以不同方式表達意見及訴求，只要不是訴之武力和歪曲誤導，他都會尊重。