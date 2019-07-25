修例風波：警處理元朗事件涉行為失當　民陣到廉署舉報

周日(21日)晚上元朗發生白衫軍襲擊途人事件，繼昨日(24日)有立法會議員到廉政公署舉報後，今午(25日)民間人權陣線和泛民政黨亦到廉署舉報數名警務人員，懷疑他們在事件中涉及公職人員行為失當罪，要求廉署調查。



民陣副召集人陳皓桓認為，警方執行職務未有保障市民的人生安全，質疑新界北、元朗警區等多名指揮官涉公職人員行為失當。他表示，從日前的新聞片段可見，警方與涉嫌襲擊市民的白衫軍展示友好，期間亦未見有任何拘捕行動或作出調查。他又指有區議員曾通知警方會有衝突發生，警方卻未有安排人手，當晚亦有市民曾致電999報案中心，但未有人接聽，甚至以不禮貌方式對待市民，而且當晚有兩名警員到場後，很快就離開現場，任由市民被襲擊。



陳亦質疑，警方背後是否與白衫軍有貪污事件，希望廉署能作出調查。除廉署外，他表示會考慮到投訴警察課作出投訴。



前區議員郭永健聯同數名成員，亦於今午到廉署舉報。他認為，從元朗事件可見，警方縱容白衫軍打人，已得不到市民信任。他批評，元朗八鄉分區指揮官李漢民當晚未有進行拘捕行動，在回應傳媒提問時態度輕佻，甚至被拍到與白衫軍「拍膊頭」，表現友好態度，認為李是違反警方的專業形象和職責，質疑他是涉嫌違反公職人員行為失當罪，要求廉署徹查事件。