修例風波：移民查詢3個月內飆3倍　4成為年輕人

修訂《逃犯條例》示威及衝突不止，3個月內移民查詢急增3倍。有移民公司表示，今年5月只有20宗移民查詢，惟6月查詢急增2倍至60宗，7月至今亦大幅升至80宗，較5月飆升3倍。移民公司稱查詢人士亦明顯有年輕化趨勢，其中40%均為年輕人，僅10%屬精英階層，相信與近日政治環境不穩有關，其中不少人對移民台灣等地較有興趣，希望可提早了解移民政策。



移民公司本月中以問卷訪問600名市民，41%受訪者稱有移民意欲，其中49%人指希望在3至10年內移民，大部分人最想移民亞洲，其次是美洲。移民顧問總監黃秀穎表示，以往查詢移民的市民多為40至50歲人士，大多希望了解移民地區的醫療、福利及教育情況，惟近月常接獲20至30歲人士的查詢，政治環境亦成重要因素，故不少人對台灣感興趣，但由於移民台灣每年需在當地居住11個月，未必適合移民不移居的港人。



另外，金融公司銷售總監李澍釗提到，調查亦指出港人目前主要會投資房地產，其次是股票債券及現金，惟1年後股票及債券會超越房地產成最熱門投資產品。李分析，受中美貿易戰及持續低息環境下，投資者普遍打算把現金轉化為較穩健的股票及債券。