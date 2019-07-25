指判囚3月禁參選5年違《基本法》　黃浩銘提覆核促廢除

社民連成員黃浩銘在佔中案中，被區域法院裁定一項煽惑他人作出公眾妨擾、及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，於今年4月24日被判監8個月，最快可在今年10月3日出獄。他在法庭判刑滿3個月之前一日，於昨日(24日)入稟高院申請司法覆核，質疑現行立法會、區議會及鄉郊代表的選舉法例，禁止被判監超過3個月的人士，在定罪後5年內參選，侵犯了《基本法》和《人權法》賦予香港居民的被選舉權，因此要求法庭裁定有關條文因違憲而無效。



申請人黃浩銘現年30歲，將律政司司長列為與訟人。他在申請書表示除佔中案外，他在2015年12月30日，因在立法會外示威抗議新界東北發展計劃的案件中，被裁定非法集結罪成。他原被判社會服務令，但律政司後來向上訴庭申請加刑成功，他因此被羈押共3個月9日，才獲終審法院批准保釋。終院最終決定減刑，改以他被羈押的時間為最終刑罰。另外，他亦因在2014年執達吏執行法庭判令，清理旺角彌敦道佔領區時藐視法庭，於去年1月17日被判監4個月15日。換言之3宗案件的刑期均超過3個月。



申請人表示，上述選舉法例的規定，令他5年內都無法參選立法會、區議會和鄉郊代表選舉。他指政府在有關規定的諮詢文件中宣稱，規定是要保障市民對議會和選舉的信心與順利運作。不過申請人就指規定根本無助達成保障信心的目的，時任主審法官林文瀚在2012年一個案例中的判詞表示，評價參選人是否合適擔任公職的責任，主要應由選民自行決定。



此外申請人亦指，有關規定以刑期長度作為「一刀切」的衡量標準，不考慮所控罪行的嚴重性，亦屬欠缺理性。他舉例指若有人身負更嚴重的暴動罪，但只要那人是在2015年中被定罪，就可趕及在明年下半年的立法會選舉中參選，但罪名較輕、刑期較短的申請人，如接近選舉期被定罪，就會無權參選。再加上只要刑期逾3個月就被禁參選5年，做法實過度嚴苛，對參選權的限制不符比例，並及至無必要的程度。基於相關規定違反上述的憲政原則，因此法庭應將之廢除。