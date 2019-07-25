美議員責中方指使暴徒襲示威者　駐港公署斥謬論可恥

對於美國共和黨參議員魯比奧指控，中國共產黨利用犯罪集團襲擊香港反政府示威者，中國外交部駐港特派員公署周四（25日）批評對方「反華」、信口雌黃及一派胡言，表示憤慨和譴責。中方批評魯比奧為一己政治私利，挑撥香港與內地關係，居心叵測，並強調不容許他國干涉香港事務。



聲明稱，嚴厲駁斥魯比奧日前表示「中方違反香港回歸時所做承諾」等言論，指其居心叵測及抹黑，表示憤慨和譴責。聲明指魯比奧等人長期惡意攻擊中國，是非不分、毫無底線，用心卑劣。



公署又批評，美國政客對於在國內和在他國發生的暴力事件持雙重標準，在他們國家攻擊警察、破壞秩序的暴徒才叫暴徒，而在其他國家和地區毀壞公共財產、攻擊政府機關，甚至攻擊警察的暴徒則是「人權與自由鬥士」，形容這是褻瀆和踐踏法治精神，包庇和縱容暴力不法分子。



發言人重申中央政府是一國兩制和基本法的守護者，始終堅持一國兩制、港人治港、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事。香港在回歸後保持繁榮穩定，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由。聲明指，中國不允許任何國家、組織或個人插手香港事務和中國內政，強烈敦促魯比奧等人立即停止反中亂港的可恥行徑。