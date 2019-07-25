政Whats噏：政局動盪　梁卓偉憂社會傷口更深

西鐵元朗站7月21日發生白衫軍「無差別」打人事件，引來全城恐慌。香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉今(25日)發文談及，指社會需要善的力量，相反當權者執迷不悔、政客間謾罵、各方無休止暴力，令社會傷口更深：「這場政治風暴，必為香港留下深刻的烙印，但願這道疤痕記錄的，不單是一場場驚心動魄的衝突，還有我們對這小島的愛和堅持。」



梁卓偉說自己正飛往印度出席新德里的學術會議，但此時此刻同每位香港人一樣，腦海縈繞最近發生的片段，更憶起小時候每逢周末都去元朗探爺爺，當年元朗青山綠水，今日新城鬧市卻遭受武力侵擾，安寧不再，令人痛心。



港大早前已經警告香港已出現「精神健康疫症」，但梁覺得今日情況不單無改善，還急速惡化，擔心未來幾日會否出現新一輪，或更甚的風暴：「無論是元朗人或獅子山下其他角落的同舟人，這一刻都非常害怕、憤怒，被白色恐怖籠罩的香港，無處不令人窒息。」



今次政治風暴期間，梁卓偉聽過有港大生分享，當組織醫療隊到衝突現場，希望盡點綿力救傷扶危，卻遭受到冷嘲熱諷；急症室內，人與人之間嚴重不信任，傷者不願透露個人資料和受傷過程，阻礙救護進度，同類的附帶傷害都由政治風暴引發，並且紛紛在社會不同角落擴散，一發不可收拾。



他又稱，要令社會的傷口愈合，比醫生治病難多，坦言社會需要依靠善的力量，不論係一首觸動心靈的歌、一句關心的問候、一張寫滿祝福字句靈的便利貼、或者一個鼓勵眼神，都有助香港的傷口早點愈合。