涉屈2男生買課程　健身中心4職員表證成立

健身中心力高工作室(Go Goal Studios)四名職員，涉分別以威嚇手段促使兩名男生購入價值3000港元及1.8萬港元的健身服務，他們被海關控以合共兩項作出威嚇性營業行為罪，案件今(25日)續在九龍城法院審理。控方完成舉證，裁判官裁定兩項控罪表證成立。



案中健身教練、第二被告區存信選擇出庭作供自辯，區稱事發當日第一被告黃展澤帶事主周峻弘到健身中心，分析機的測試顯示周體形偏瘦，肌肉量與其身高及歲數比例低於正常，他遂建議周參加健身課程改善，周對個人身型說不出實際要求，但期望想達到韓國男星金鐘國的身型。



區指當時周主動問及收費，同事譚嘉希(第三被告)表示每堂500港元，需一筆過付款且不退款，周稱明白及在客戶協議書上自行填寫個人資料及簽署，區只在協議書中寫上周的名字。周稱沒有信用卡而只有提款卡，中心沒有「易辦事」機，為免周迷路，他吩咐同事陪同周前往附近櫃員機提款，周提款後回中心，他們點算鈔票後，周取回收據後離開。