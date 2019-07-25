修例風波：警方反對周六光復元朗遊行　指衝突機會高

元朗周日(21日)出現「白衫軍」無差別襲擊事件，市民計劃周六(27日)發起「光復元朗」遊行，並於日前向警方申請不反對通知書，但引起部分地區團體反對。據知，警方已向周六擬舉行的「光復元朗」遊行發出「反對通知書」。



根據該封「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」，警方指根據《公安條例》，警務處處長「禁止及反對」周六的元朗遊行及集會，指出申請人是次申請遊行的目的，是針對發生在周日的元朗站暴力事件，遊行終點是元朗站公共運輸交匯處，鄰近有數條圍村，包括南邊圍、西邊圍及英龍圍等，警方根據「近日發生的事情」，包括議員的辦事處及其先人墓碑遭破壞，及圍村居民反應、網上發放涉及暴力的激烈言論，「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士均構成危險」。



反對通知書當中，警方並指曾要求申請人更改遊行路線及終點位置，惟申請人「堅決拒絕更改」，亦未能提供其他後備路線，及未能應警方要求提供足夠糾察數量、未能對參與人數作合理評估、以及遊行人士容易誤闖輕鐵路軌範圍，極可能會發生危險等。通知書中提到申請人可以提出上訴。



申請人鍾健平透露，明日(26日)遊行上訴委員會將進行聆訊，但他對上訴結果不抱信心，他會在下周日繼續沿路線遊行，但暫不呼籲其他人參與。被問到收到反對通知書的感受，他形容通知書上「個個字都識，但唔知佢講乜」，會尋求法律意見。



警方於傍晚召開記者會，署理新界北總區指揮官曾正科表示，公眾人士非常關注今次遊行，警方收到1700名市民意見強烈反對，亦有13封由元朗社區領袖發出的信函，各大學亦呼籲學生不要參與，面對社會反對，批准遊行是不顧民意的做法。



曾續指，申請人預計只有數百人參與遊行，但警方評估將有過萬人，申請人最初提出可派出5名糾察維持秩序，其後承諾可派出更多，但未能提供處理衝突的後續方案，因此不相信申請人能夠處理。他又指，遊行終點設於西鐵元朗站，附近有多條鄉村及商場，空間不足以聚集大批人群，遊行人士進入周邊村落機會很高，屆時警方難以分隔雙方，衝突機會相當之高。