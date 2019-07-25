工程車出軌：直通車羅湖折返廣州　乘客轟港鐵無通報

港鐵東鐵線今日(25日)清晨發生工程車事故，直通車服務亦受阻。乘客譚先生早上乘搭8時20分的頭班直通車由廣州赴紅磡，現場購票時職員並沒有提醒有關事故。當列車駛到近羅湖站時，卻未能繼續前行，乘客在車廂內等待逾4小時，才獲通知會原車折返廣州。譚質疑港鐵「明知有事故，係咪冇同內地通報？」他指已折騰一天，車內更有不少長者感不適。



譚今早原定上午10時許抵達紅磡，惟約上午10時，列車駛至近羅湖站時停駛，車上廣播由於香港方面的鐵路出現問題，故會延誤。他稱，當時列車約有200人，有不少長者及小朋友，期間多名長者出現頭痛等不適，要躺下休息。乘客在車上要自費購買水及食物，未有免費提供。另外，有外國乘客聲稱要趕飛機，一度責罵車上職員。



他指，由於已於廣州東站離境，但未辦理入境香港手續，故職員拒讓乘客離開列車，「如果唔係就變偷渡」，最終在列車上等待至近下午2時，廣播指會原車折返，並取消出境紀錄。譚抱怨稱，下午3時許才回到廣州，浪費一整日時間，十分無奈。他批評港鐵做法完全不能接受，又稱見到其列車後面仍有其他直通車，質疑：「如果港鐵有通報，點解仲會畀其他直通車開出？」