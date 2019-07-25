修例風波：多名中西區議員發聲明　譴責暴力

反對修訂《逃犯條例》所觸發的連串示威衝突風波仍未平息。多名中西區區議員今午(25日)召開文化康樂及社會事務委員會時發表聲明，其中民主黨5名區議員提到6月和7月份的反修例示威，重申要求當局成立獨立調查委員會、撤回修例、撤銷6月12日集會的暴動定性、撤銷檢控示威者、要求特首林鄭月娥下台、及落實真普選等。



民主黨5名中西區區議員發表聲明，其中身兼立法會議員的許智峯提到周日(21日)警方在上環進行清場一事，批評警方施放催淚彈的位置鄰近民居，影響市民作息，質疑警方做法是否違反警隊內部使用催淚彈的指引及《警察通例》。他當時聽到不少於40下槍聲，警方至今仍未交代當時使用武器情況，質疑警方有否清場迫切性，質疑警方「有心」傷害示威者。他們大叫「警隊失職可恥」等口號。



民建聯區議員楊學明代表該黨發表聲明，指香港是全球最包容的城市，6月份至今已發生多宗違法暴力事件，該黨會予以最強烈的譴責。他呼籲大家停一停、傾一傾，香港的繁榮穩定、法治秩序、安全和平來之不易，任由違法暴力擴散蔓延，香港只會沉淪、撕裂。他已收到50多個大廈法團、管理公司等投訴，擔心再有示威。楊發言時民建聯另外數名中西區區議員包括陳學鋒、張國鈞、楊開永和盧懿杏均不在席。



區議員李志恒批評元朗警方保護市民不力，未有及時制止暴力行為，需要檢討。中西區區議會主席葉永成認為香港長此下去會難以翻身，促政府成立獨立調查委員會。