西隧欖隧下周加法定隧道費　實收優惠價不變

西區海底隧道(西隧)及大欖隧道(欖隧)分別於本月31日，及下月1日調高法定收費，由於兩公司續向所有車輛提供優惠，故實際收費維持不變。其中西隧的法定收費會增加10至45港元不等，加幅約5.9%至7.1%；欖隧法定收費加5至15港元，增幅約5%至5.6%。



運輸及房屋局今(25日)向立法會提交文件指出，當西隧及欖隧的實際淨收入少於法例指明的最低估計淨收入時，專營公司可按法例增加法定收費。其中西隧2015/16年度的實際淨收入為14.7億港元，低於當初估計28.91億港元，而欖隧2014/15年度的實際淨收入則為9.25億港元，低於估計19.88億港元。



新法定收費下，西隧私家車及電動載客車輛收費為255港元，重型貨車更高達770港元，惟其實際收費仍維持75港元及140港元；至於欖隧新的私家車及的士收費則為100港元，重型貨車則為315港元，但其實際收費仍然是48港元及60港元。



今次是西隧自1997年通車以來，第18次增加法定隧道收費，而1998年通車的欖隧則為第17次加費。